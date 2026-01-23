Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a PJ refere que um dos suspeitos trabalha no lar em que a vítima está a residir. Em causa estarão crimes de furto, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento e branqueamento.

“A intervenção policial foi motivada pela suspeita de que os arguidos, aproveitando-se da circunstância de um deles trabalhar num lar, se apoderaram dos cartões bancários da vítima, uma octogenária e utente do lar, com o objetivo de obter indevidas vantagens patrimoniais, causando-lhe um prejuízo superior a 100 mil euros“, lê-se.

Segundo a PJ, os suspeitos terão igualmente associado contactos telefónicos próprios à conta bancária titulada pela vítima, através dos quais efetuaram o pagamento de despesas próprias e a aquisição de diversos bens.

A PJ cumpriu mandados de busca domiciliária nos concelhos de Esposende (Braga) e de Valongo (Porto), tendo apreendido documentação e equipamentos informáticos identificados como tendo sido utilizados na atividade ilícita, assim como um automóvel, que terá sido adquirida com o produto dos referidos crimes.

Denominada “Cartão Dourado”, a operação foi acompanhada por especialistas de polícia científica da PJ, tendo sido analisados equipamentos informáticos e documentação considerados relevantes para a investigação, que vai prosseguir visando o integral esclarecimento dos factos. O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Braga.

