O Índice Bloomberg de Bilionários, um índice que acompanha as pessoas mais ricas do mundo com base no seu património líquido, mediu pela primeira vez a riqueza do avançado português e do Al-Nassr, de 40 anos.

A avaliação tem em conta os ganhos da carreira, os investimentos e os patrocínios, e afirma que o património líquido de Ronaldo é de 1,4 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros).

A avaliação refere que ganhou mais de 550 milhões de dólares em salários entre 2002 e 2023, e detalha os seus ganhos declarados através de acordos e patrocínios, incluindo um contrato de uma década com a Nike no valor de quase 18 milhões de dólares por ano.

Quando Ronaldo se juntou ao Al-Nassr na Liga Profissional Saudita em 2022, tornou-se o jogador mais bem pago da história do futebol, com um salário anual de 177 milhões de libras.

O seu contrato terminaria em junho de 2025, mas assinou um novo contrato de dois anos, alegadamente avaliado em mais de 400 milhões de dólares, que o manterá no clube após o seu 42º aniversário.

O avançado argentino e do Inter Miami, Lionel Messi, que jogou contra Ronaldo durante muitos anos durante a sua passagem por Espanha, ganhou mais de 600 milhões de dólares em salário antes de impostos durante a sua carreira, de acordo com a Bloomberg.