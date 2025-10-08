Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A Academia Real Sueca de Ciências decidiu atribuir o Prémio Nobel de Química de 2025 a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi "pelo desenvolvimento de estruturas metalorgânicas".

Os laureados "criaram construções moleculares com grandes espaços através dos quais gases e outros produtos químicos podem fluir. Essas construções, estruturas metal-orgânicas, podem ser usadas para recolher água do ar do deserto, capturar dióxido de carbono, armazenar gases tóxicos ou catalisar reações químicas", lê-se no comunicado da academia.

Com isto, "desenvolveram uma nova forma de arquitetura molecular. Nas suas construções, os iões metálicos funcionam como pedras angulares ligadas por longas moléculas orgânicas (à base de carbono). Juntos, os iões metálicos e as moléculas são organizados para formar cristais que contêm grandes cavidades. Esses materiais porosos são chamados de estruturas metalorgânicas (MOF). Ao variar os blocos de construção usados nas MOFs, os químicos podem projetá-las para capturar e armazenar substâncias específicas. As MOFs também podem impulsionar reações químicas ou conduzir eletricidade".

"As estruturas metalorgânicas têm um enorme potencial, trazendo oportunidades antes imprevistas para materiais personalizados com novas funções", diz Heiner Linke, presidente do Comité Nobel de Química.

Desde 1989 até agora, "os químicos construíram dezenas de milhares de MOFs diferentes. Alguns deles podem contribuir para resolver alguns dos maiores desafios da humanidade, com aplicações que incluem a separação de PFAS (substâncias per e polifluoroalquiladas) da água, a decomposição de vestígios de produtos farmacêuticos no ambiente, a captura de dióxido de carbono ou a recolha de água do ar do deserto".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.