Em comunicado, a PJ explica que "os incêndios terão sido ateados com recurso a chama direta, em contexto de uma alegada contenda entre o suspeito e um vizinho, um perto de uma casa de habitação e o outro em formações vegetais espontâneas, em local favorável à sua propagação".

O alerta acabou por ser dado pelo vizinho, via 112. Em seguida, a GNR de Seia deslocou para o local "patrulhas com militares do posto que efetuaram o levantamento inicial do evento, identificando testemunhas que apontaram o homem como o presumível autor, vindo este a ser encontrado com queimaduras e ferimentos ligeiros e identificado pelos referidos Militares e conduzido ao Posto de Seia", refere o comunicado.

O detido, um homem de 49 anos, será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.