A investigação teve início em 2023, após a apreensão de 30 mil litros de metanol. A partir desta apreensão, as autoridades descobriram uma organização criminosa especializada no comércio de combustível adulterado com metanol, corrupção de funcionários públicos e ocultação de bens e fundos provenientes das atividades ilícitas.

Segundo comunicado da PJ, a estrutura do grupo era organizada e hierárquica. Um dos detidos assumia o comando, tomando decisões sobre todas as atividades do grupo, emitindo ordens aos subordinados e gerindo os recursos financeiros. O outro detido tinha contas bancárias que continham fundos ilícitos da organização, contribuindo para a ocultação de bens e valores.

A investigação apurou ainda que vários veículos de luxo estavam registados em nome de membros da organização, servindo como forma de dissimulação de património.

Os suspeitos, um homem de 44 anos e uma mulher de 40 anos, poderão vir a ser condenados a penas até 12 anos de prisão. Eles vão ser presentes ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de medidas de coação.

