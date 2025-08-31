Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No Norte e Centro a chuva deverá ocorrer com maior frequência, acompanhada de vento moderado, que poderá soprar forte nas terras altas com rajadas até 75 km/h. No Sul, o cenário será de nuvens matinais, mas a nebulosidade tende a dissipar-se ao longo do dia, ficando o céu pouco nublado. Ainda assim, há possibilidade de chuvisco até meio da manhã, pouco provável no Algarve.

As temperaturas registam uma ligeira descida em todo o território, incluindo em Lisboa, onde se espera céu muito nublado de manhã e melhorias ao longo do dia. No Porto, a previsão aponta para períodos de chuva fraca persistente.

No mar, esperam-se ondas de noroeste de até 3 metros na costa ocidental e temperaturas da água entre 19ºC e 20ºC. Na costa sul, as ondas não devem ultrapassar 1 metro e a água rondará os 22ºC.