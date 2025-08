Sem sol e com poucos banhistas, a época balnear arrancou hoje com mais gente na marginal e nas esplanadas do que na praia da Nazaré, onde não falta espaço para cumprir distâncias de segurança, Nazaré, Leiria, 6 de junho de 2020. Com algumas nuvens a toldar o sol e a tornar a praia menos convidativa, era na marginal da Nazaré que manhã cedo se concentrava o movimento, com passeantes e atletas a cruzarem-se no passeio largo. PAULO CUNHA /LUSA

24