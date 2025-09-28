Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a polícia citada CNN Internacional, o suspeito foi morto no local, não existindo neste momento qualquer ameaça ativa para a população.

Até ao momento sabe-se que pelo menos uma pessoa foi confirmada como morta, disse o chefe de polícia William Renye conferência de imprensa citada pelo canal norte-americano.

Há um total de 10 pessoas atingidas pelos tiros e nove feridas, incluindo algumas em estado crítico, que foram transportadas para hospitais locais, acrescentou. As autoridades acreditam que mais vítimas serão encontradas assim que o local for isolado.

Em conferência de imprensa, um representante da polícia de Grand Blanc descreve o suspeito morto como um homem de 40 anos da cidade de Burton, que terá entrado com o seu carro pelas portas da igreja, antes de ter atingido um total de 10 pessoas dentro do local com uma arma semi-automática.

O ataque ocorreu na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mormon). Além do tiroteio, as autoridades confirmaram que o edifício se encontrava em chamas, tendo apelado à população para evitar a área. O incêndio, entretanto, já terá sido apagado e não existe perigo para a população.

A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, disse num comunicado que "meu coração está partido pela comunidade de Grand Blanc" após o tiroteio.

Ela acrescentou: "A violência em qualquer lugar, especialmente em locais de culto, é inaceitável. Sou grata aos socorristas que agiram rapidamente."

As circunstâncias do incidente ainda não foram totalmente esclarecidas, e está aberta uma investigação para averiguar as motivações do suspeito.

O tiroteio acontece na manhã seguinte à morte de Russell M Nelson, o presidente mais velho da igreja Mórmon, aos 101 anos.

