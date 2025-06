O comboio, que partiu da Guarda com destino a Lisboa, circulava com 125 pessoas, entre passageiros e funcionários, quando colidiu pelas 20:00 de quarta-feira com um veículo pesado de mercadorias na passagem de nível de Alpedrinha, concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco.

Em comunicado, a IP destacou que “os equipamentos e sinalização da PN (passagem de nível) estavam ativados, com as meias barreiras em baixo”.

Devido ao acidente, a circulação na Linha da Beira Baixa está suspensa entre Vale de Prazeres e Castelo Novo, disse ainda a IP.

Pelas 01:00 de hoje, mantinham-se no local 125 operacionais, apoiados por 50 viaturas, de acordo com o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Depois do embate, a viatura incendiou-se e o fogo alastrou-se a duas carruagens do comboio, de acordo com os relatos à agência Lusa de passageiros e das autoridades no local.

O incidente causou quatro feridos ligeiros e várias pessoas foram assistidas, incluindo um bombeiro, segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários do Fundão, José Sousa.

A vila de Alpedrinha registou na quarta-feira uma noite de muita agitação, com dezenas de veículos de socorro a circularem entre o centro da localidade e o local da colisão.

Após saírem das carruagens e ser realizada a triagem pelas equipas de socorro, os passageiros fizeram fila para entrarem em autocarros e seguirem para os seus destinos ou regressarem ao local de partida, constatou a Lusa no local.

A autarquia do Fundão disponibilizou autocarros para os passageiros que pretendiam regressar ao local de partida, enquanto a CP colocou à disposição autocarros para transportar pessoas para a Lardosa (Castelo Branco), onde puderam apanhar um Intercidades e completar o trajeto em direção a Lisboa.