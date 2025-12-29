Segundo as autoridades, "as medidas a adotar incluem condicionamentos da circulação rodoviária em diversas artérias das freguesias de Santa Maria Maior e Misericórdia, bem como a criação de pontos de controlo de acesso das pessoas à Praça de Comércio".

De recordar que este é um evento recomendado para maiores de seis anos de idade e que a entrada a menores de três anos se encontra interdita.

Quais os condicionamentos no trânsito?

A parir das 16h00 do dia 31 de dezembro de 2025 e as 05h00 do dia 1 de janeiro, todos os acessos de veículos à Praça do Comércio serão interditados, implicando também a limitação à circulação nas artérias adjacentes e que ali afluem, conforme abaixo se indica:

Avenida 24 de Julho - Encerramento a partir do entroncamento com a Av. Infante Santo;

Avenida 24 de Julho - Encerramento total à circulação de viaturas (exceto Carris), no troço entre a Praça Dom Luís I e a Praça do Duque de Terceira;

Praça Dom Luís I - O trânsito proveniente da Rua Dom Luís I e da Rua da Moeda, será encaminhado para a Avenida 24 de Julho;

Rua de São Paulo c/ Rua da Moeda - O trânsito não poderá seguir em direção da Praça de São Paulo;

Rua de São Paulo c/ Praça de São Paulo - O trânsito será encaminhado em direção à Rua da Boavista;

Rua das Flores c/ Rua do Ataíde - O trânsito ficará impedido de aceder à Rua de São Paulo;

Praça Luís de Camões - O trânsito será impedido de descer a Rua do Alecrim, bem como de aceder ao Largo do Chiado;

Largo do Chiado - O trânsito será impedido de descer a Rua António Maria Cardoso;

Cais do Sodré / Praça Duque de Terceira - O trânsito será impedido de seguir em direção à Avenida da Ribeira das Naus, à Rua Bernardino Costa e ao Cais do Sodré;

Rua da Cintura do Porto de Lisboa (zona de inversão em frente à Estação Fluvial do Cais do Sodré) - O trânsito será impedido de seguir em direção ao Cais do Sodré;

Avenida Ribeira das Naus - Corte total da circulação viária;

Largo do Corpo Santo - Corte total da circulação viária;

Rua do Arsenal - Corte total da circulação viária;

Calçada do Ferragial - Corte total da circulação viária;

Calçada de São Francisco - Corte total da circulação viária;

Rua Áurea, Rua da Prata, Rua dos Fanqueiros, Rua da Conceição, Rua de São Julião, Rua do Comércio, Praça do Município, Largo de São Julião, Rua da Alfândega, Rua dos Arameiros; Rua do Cais de Santarém - Corte total da circulação viária;

Rua Áurea c/ Rua da Assunção - As viaturas provenientes da Rua da Assunção, serão desviadas para a Praça Dom Pedro IV, com acompanhamento policial, uma vez que o trânsito está interdito na Rua Áurea;

Praça Dom Pedro IV - O trânsito ficará impedido de aceder à Rua Áurea;

Praça dos Restauradores (Sul) - O trânsito será impedido de seguir em direção à Praça Dom Pedro IV;

Praça da Figueira - O trânsito será impedido de seguir pela Rua dos Fanqueiros;

Avenida Infante Dom Henrique - O trânsito será impedido de circular, entre o Viaduto da Av. Mouzinho de Albuquerque e a Praça do Comércio (excetuam-se os acessos dos transportes públicos à Estação Ferroviária de Santa Apolónia;

Largo do Chafariz de Dentro - o trânsito será desviado para o Cais da Lingueta.

Quais os conselhos da PSP?

Desloque-se com antecedência para os locais das festividades, considerando as limitações de circulação rodoviária e o controlo de acesso das pessoas ao recinto (no caso da Praça do Comércio);

Privilegie a utilização de transportes públicos;

Evite entrar em artérias/locais em cuja elevada concentração de pessoas dificulte a sua passagem;

Evite transportar para o interior do perímetro carrinhos de bebé ou cadeiras para suprir a mobilidade reduzida, pois o seu uso no meio de milhares de pessoas poderá condicionar a sua utilização e poderá colocar em risco os demais presentes;

Caso seja imperioso levar carrinhos de bebé ou cadeiras, pela razão da idade dos bebés e/ou mobilidade do utilizador, a PSP aconselha a evitar as zonas de maior concentração de pessoas;

Siga as indicações dos Policias em serviço nos vários locais;

Se conduzir não consuma bebidas alcoólicas;

Se estacionar na via pública, verifique se o seu veículo permite a circulação de veículos de emergência;

Se considerar necessária a intervenção da PSP, pedir a colaboração. Ligar 112 em caso de emergência e memorizar no seu telemóvel o número de telefone do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP: 217654242.

