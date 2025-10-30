Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O entendimento a que os dois partidos chegaram em novembro de 2023 previa uma amnistia para independentistas, como o próprio Puigdemont, que vive desde 2017 na Bélgica para escapar à justiça espanhola, o reconhecimento do catalão como língua oficial nas instituições europeias ou a transferência de competências na área da imigração para o executivo.

Mas, segundo o líder do partido, o PSOE e o executivo de Sánchez não cumpriram os acordos, ou seja, o JxCat revelou que rompeu, esta quinta-feira com estes, que assinou em 2023 e que levaram à recondução de Pedro Sánchez como primeiro-ministro de Espanha.

Em comunicado, o JxCat revelou que 86,88% dos militantes que votaram optou pelo sim ao fim dos acordos com os socialistas, 10,22% votou contra e 2,8% votou em branco. Participaram 66,29% dos militantes do partido, que rondam os 6600.

"O Governo espanhol não poderá recorrer à maioria da investidura [uma geringonça de oito partidos], não terá orçamentos, não terá capacidade para governar. Poderá ocupar poltronas, mas não poderá governar. Poderá ter poder, mas não poderá exercer o governo", disse Puigdemont na segunda-feira, quando defendia o fim dos acordos com o PSOE.

Apesar do fim destes acordos, não há, até agora, uma queda do Governo de Sánchez, que obrigaria o JxCat a aliar-se ao Partido Popular (PP, direita) e ao Vox (extrema-direita) numa moção de censura ao executivo, algo que os independentistas dizem estar fora de questão.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.