No continente, o Norte e Centro podem contar com céu muito nublado e chuva fraca, sobretudo no litoral a partir da tarde. O vento será moderado a forte na faixa costeira e nas terras altas, com rajadas que podem atingir 65 km/h no Minho e Douro Litoral. No Sul, o céu começa muito nublado mas melhora ao longo do dia, ainda com possibilidade de aguaceiros fracos durante a manhã. As temperaturas mínimas descem ligeiramente, segundo a previsão do IPMA.

A Grande Lisboa pode contar com chuva fraca entre o início da manhã e o meio da tarde, enquanto no Grande Porto os aguaceiros chegam sobretudo a partir da tarde. O mar ficará bastante perigoso na costa ocidental, com ondas que poderão subir aos 5,5 metros a norte do Douro.

Na Madeira, o dia será marcado por muita nebulosidade e vento que ganha intensidade ao longo da manhã, chegando a rajadas de 65 km/h nos extremos da ilha e nas terras altas. O mar também sobe, com ondas que podem atingir 4,5 metros na costa norte.

Já os Açores enfrentam a situação mais severa: os três grupos terão chuva forte, possibilidade de trovoada e vento entre 40 e 65 km/h, com rajadas que podem chegar aos 100 km/h no Central e Oriental. As ondas podem atingir entre 4 a 6 metros.

