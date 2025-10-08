Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta votação surge como parte de uma proposta de lei da UE para proteger os agricultores, diz a Reuters.

Assim, os legisladores do Parlamento Europeu votaram por 355 a 247 a favor de uma alteração a um regulamento destinado a dar aos agricultores uma posição negocial mais forte, para que as empresas poderosas da cadeia de abastecimento alimentar não imponham condições desfavoráveis.

Esta posição vem no seguimento de normas já existentes na União Europeia para os produtos lácteos. Atualmente, termos como “leite”, “manteiga”, “natas”, “iogurte” ou “queijo” estão legalmente definidos como produtos de origem animal, resultantes da secreção das glândulas mamárias. Por essa razão, bebidas de origem vegetal — como as de aveia ou soja — são comercializadas como “bebidas de aveia” ou “bebidas de soja” e não como “leite vegetal”.

