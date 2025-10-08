Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O instrumento, fabricado em 1894 por Zunterer, é considerado o primeiro violino de Einstein. O leilão, realizado pela Dominic Winter Auctioneers em Gloucestershire, durou cerca de 10 minutos e contou com três licitadores ao telefone até ao final.

Segundo o leiloeiro Chris Albury, referiu à BBC, este poderá ser o preço mais alto alguma vez pago por um violino que não pertenceu a um músico profissional ou que não tenha sido feito por Stradivarius — superando o recorde anterior de um violino que se acredita ter sido tocado no Titanic.

Além do violino, foi vendido por 2.200 libras um livro de filosofia oferecido por Einstein a um amigo. Já um selim de bicicleta que lhe pertenceu não encontrou comprador.

Os objetos tinham sido oferecidos em 1932 por Einstein ao seu amigo e colega físico Max von Laue, pouco antes de fugir para os Estados Unidos para escapar ao nazismo e ao antissemitismo na Alemanha. Von Laue ofereceu-os, 20 anos depois, a Margarete Hommrich, fã de Einstein — e foi a sua trineta quem agora os colocou à venda.

Einstein, que tocava violino desde os quatro anos, dizia frequentemente que, se não fosse cientista, teria gostado de ser músico. Outro violino seu, oferecido quando chegou aos EUA em 1933, foi vendido em 2018 por 516.500 dólares (cerca de 370 mil libras).

