A ação, conduzida pela Unidade Regional do Norte da ASAE, contou com a colaboração da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) e do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), e teve como objetivo detetar e reprimir a entrada ilícita de produtos provenientes de outras regiões, garantindo a autenticidade dos vinhos com Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação Geográfica Protegida (IGP).

Durante a operação, foi intercetada uma viatura em circulação no concelho de Resende, onde se encontravam uvas dissimuladas, prontas para serem introduzidas ilegalmente no circuito produtivo do Douro.

Da intervenção resultou a apreensão imediata das quatro toneladas de uvas e da viatura, bem como a instauração de um processo-crime por tráfico de produtos vitivinícolas. Um suspeito foi identificado e foram igualmente apreendidos documentos com valor indiciário e probatório.

Segundo a ASAE, os factos foram comunicados à Autoridade Judiciária competente e as uvas apreendidas tiveram como destino a destruição por via de vinificação controlada.

A entidade fiscalizadora sublinha que continuará a reforçar as ações de inspeção no setor vitivinícola, pela sua importância na economia nacional, com o objetivo de proteger consumidores e garantir uma concorrência leal entre operadores económicos.

