A decisão foi tomada primeiro pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados e depois ratificada pela Comissão Permanente da Assembleia da República, que continua a funcionar durante o período de férias parlamentares.

Segundo fonte ligada ao processo citada pela Lusa, a imunidade foi levantada para que João Tilly, eleito pelo círculo de Viseu, possa ser constituído arguido e interrogado no âmbito de suspeitas de participação na atribuição e obtenção de financiamento proibido.

O caso envolve uma angariação de fundos promovida pelo deputado através de um vídeo publicado no YouTube, no qual terá disponibilizado uma conta bancária pertencente à sua filha para receção de donativos para o partido.