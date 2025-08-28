A medida aplica-se às localidades de Várzea de Trevões, Trevões, Paredes da Beira, Riodades, Vale de Penela, Pereiros e Valongo dos Azeites

O executivo municipal liderado por Manuel Cordeiro, eleito pelo Movimento da Nossa Terra, aprovou a isenção como “medida excecional de apoio” às localidades que foram “gravemente atingidas” pelos incêndios no mês de agosto.

“A nossa população esteve na linha da frente, ajudando os bombeiros com coragem e determinação, defendendo pessoas e bens. Em muitos casos, a água da rede pública foi utilizada diretamente no combate às chamas, um contributo inestimável para superar este flagelo”, referiu.

A câmara entendeu “que não é justo que os consumidores sejam penalizados pelo aumento de consumo de água resultante desta situação excecional”.

Neste sentido, “será aplicada a isenção do pagamento de todo o consumo de água e das tarifas variáveis de águas residuais e de resíduos sólidos referentes a agosto de 2025, sendo apenas cobrada a tarifa fixa do contador“.