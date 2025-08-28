Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou as medidas de segurança para o julgamento do ex-presidente e outros sete réus.

Segundo a CNN Brasil, a proximidade da data do julgamento com o feriado de 7 de setembro levou o STF a intensificar o esquema de proteção. Exemplo anterior é o que aconteceu em 2021 e 2022, quando houve momentos de tensão com manifestantes na Praça dos Três Poderes.

Assim, o tribunal estabeleceu uma série de ações preventivas, incluindo vistorias na residência de ministros e monitorização do ambiente virtual para identificar possíveis ameaças.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Além disso, a Polícia Federal solicitou uma monitorização mais cuidada na residência de Bolsonaro, mas os agentes destacados devem agir com discrição e sem causar perturbações na rotina do condomínio.

De recordar que Jair Bolsonaro aguarda julgamento criminal por alegadamente liderar uma conspiração para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor das eleições de 2022.

Quais as hipóteses no fim do julgamento?

Pode surgir a absolvição ou condenação de um ou mais réus. Caso haja absolvição, o processo é arquivado. Se houver condenação, tem de ser decidida a pena a ser fixada para cada réu.

Este cálculo tem em conta a participação de cada um nas atividades ilícitas — o processo poderá resultar numa pena superior a 40 anos de prisão para Jair Bolsonaro.

Contudo, tanto em caso de absolvição como de condenação, é possível a apresentação de recursos, dentro do próprio STF.