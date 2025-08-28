"O regime de Maduro não é legítimo", frisou Leavitt, "é um cartel narcoterrorista" e "uma das principais responsabilidades do Presidente e deste Governo é impedir o fluxo ilegal de drogas para o nosso país e proteger os nossos cidadãos destes venenos mortais", disse Leavitt durante a conferência de imprensa.

As autoridades norte-americanas identificaram Maduro como o líder do chamado Cartel dos Sóis e, por isso, um fugitivo com acusações pendentes de tráfico de droga.

Leavitt sublinhou ainda que muitos países da América Latina apoiam a iniciativa militar dos EUA, que inclui um grande destacamento de vários navios e fuzileiros navais nas Caraíbas, para combater o narcotráfico.

São mais de quatro mil militares, incluindo aproximadamente dois mil fuzileiros navais, juntamente com aeronaves, navios e lançadores de mísseis, mobilizados pela administração Trump para patrulhar as águas próximas da Venezuela e das Caraíbas para combater os cartéis de droga.

O contingente inclui três contratorpedeiros (USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson), três navios de transporte anfíbio (USS Iwo Jima, USS San Antonio e USS Fort Lauderdale), o cruzador de mísseis guiados USS Lake Erie e o submarino nuclear USS Newport News.