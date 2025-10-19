Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a ministra, “não há feridos a lamentar. Estou no local ao lado das equipas do museu e da polícia. Observações estão em curso”.

O assalto terá ocorrido, segundo as investigações iniciais, entre 9h30 e as 9h40 locais (10h30 e 10h40 de Lisboa).

Fontes próximas do governo, contactadas pela AFP, indicaram que um ou mais indivíduos entraram no museu, mas não foram divulgados detalhes sobre eventuais obras de arte levadas.

Os assaltantes, cujo número ainda não foi divulgado, terão chegado ao museu em duas 'scooters' e usado um elevador de carga para entrar na sala da qual roubaram as joias.

O jornal Le Parisien informa que as joias roubadas foram cerca de 9 peças da coleção de Napoleão, entre as quais broches e tiaras. No entanto, o famoso Regent, o maior diamante da coleção, que pesa mais de 140 quilates, não foi roubado.

O Louvre confirmou nas redes sociais que permanecerá encerrado por razões excecionais durante o dia de hoje, mas não forneceu informações adicionais sobre a natureza do incidente ou sobre a investigação em curso.

As autoridades continuam a trabalhar no local para apurar todas as circunstâncias do assalto, e a abertura do museu será retomada assim que as verificações de segurança estiverem concluídas.

O Ministério Público de Paris já abriu uma investigação e acionou a Brigada de Repressão ao Banditismo (BRB).

(artigo atualizado às 11h54)

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.