A notícia chegou em fevereiro, ainda no papado do Papa Francisco, através do Vaticano: nos dias 11 e 12 de outubro, a Imagem original de Nossa Senhora de Fátima estaria em Roma para estar presente no Jubileu da Espiritualidade Mariana.

O Dicastério para a Evangelização informou então que, na missa presidida pelo Papa, no dia 12 de outubro, às 10h30, na Praça de S. Pedro, “a célebre imagem da Virgem Maria, conhecida pelos fiéis de todo o mundo, estará também presente entre os fiéis participantes”, enriquecendo “ainda mais este momento de oração e reflexão”.

Este sábado, 11 de outubro, o Papa Leão XIV rezou na Igreja de Santa Maria in Traspontina, na Via da Conciliação, diante da Imagem de Nossa Senhora de Fátima, que se venera na Capelinha das Aparições, e assinalou o momento com a entrega de uma Rosa de Ouro a Nossa Senhora de Fátima e ao Santuário de Fátima.

Foi celebrada uma missa votiva de Nossa Senhora, em italiano, presidida pelo reitor do Santuário de Fátima, que, na homilia, apresentou a mensagem de Fátima como sinal de esperança e apelo à confiança.

Ao local dirigiram-se muitos crentes e, junto à escultura, o fluxo de pessoas foi contínuo e emocionado.

Ao final da tarde, a Imagem de Nossa Senhora de Fátima foi transportada em procissão até à Praça de São Pedro, para estar presente numa vigília de oração pela paz presidida pelo Papa Leão XIV.

Ainda este domingo, 12 de outubro, a Imagem de Nossa Senhora regressará a Fátima para estar presente nas celebrações da Peregrinação Internacional Aniversária de outubro

A escultura que é venerada na Capelinha das Aparições partiu da Cova da Iria no dia 10 de outubro, de modo a estar presente nas celebrações em Roma.

Esta foi a quarta vez que a escultura saiu da Cova da Iria para ir a Roma. Para o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, é motivo de grande alegria: “neste tempo jubilar, a Virgem de Fátima é, assim, a mulher da alegria pascal, mesmo no tempo doloroso que o mundo vive”.