Habituados mais ao frio, os países nórdicos frios estão a ser castigados por um calor "verdadeiramente sem precedentes". Uma estação meteorológica na parte norueguesa do Círculo Polar Ártico registou temperaturas acima dos 30°C em 13 dias em julho, enquanto a Finlândia teve três semanas consecutivas com temperaturas de 30°C.

Os cientistas afirmam que esta é a maior sequência registada desde 1961 e 50% superior ao recorde anterior, de acordo com um artigo do The Guardian.

"Onda de calor verdadeiramente sem precedentes ainda em pleno andamento, com uma máxima hoje a rondar os 32-33°C", disse Mika Rantanen, climatologista do Instituto Meteorológico Finlandês. "Mesmo as regiões árticas... registaram três semanas acima dos 25°C e podem rivalizar amanhã com os seus recordes de calor de agosto."

Já o Instituto Meteorológico Norueguês informou que foram registadas temperaturas acima dos 30°C em 12 dias em julho. Por sua vez na Suécia, os meteorologistas reportaram ondas de calor de longa duração em várias estações no norte do país, com uma estação meteorológica em Haparanda a registar 25°C ou mais durante 14 dias consecutivos.

"Para encontrar um período mais longo nestas estações, é preciso recuar mais de um século", disse Sverker Hellström, cientista do Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco.

"À medida que as alterações climáticas avançam, as ondas de calor excecionalmente severas vão intensificar-se", disse Heikki Tuomenvirta, cientista do Instituto Meteorológico Finlandês. "Estão a ocorrer com mais frequência, são mais severas e duram mais tempo."