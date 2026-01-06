Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado enviado às redações, a operação da ASAE resultou também na instauração de um processo-crime por géneros alimentícios avariados (produtos impróprios para consumo) e de 30 processos de contraordenação, com destaque para irregularidades como falta de registos HACCP (sigla em inglês de "Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo"), ausência de controlo metrológico (Regime legal em Portugal que garante a exatidão das medições de instrumentos) e o não envio do livro de reclamações.

Foram ainda apreendidos 95 kg de géneros alimentícios, quase 39 litros de molhos e três balanças, estas últimas por não cumprirem o controlo metrológico.

A ASAE reforça, em comunicado, que continua a desenvolver ações de fiscalização em todo o território nacional, garantindo a segurança alimentar e a proteção da saúde pública dos consumidores.

