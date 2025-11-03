Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A embarcação, utilizada por uma organização criminosa transnacional, foi localizada em pleno Oceano Atlântico após uma complexa operação de vigilância e cooperação internacional.

A operação, designada “El Dorado”, contou com a participação da Força Aérea Portuguesa, da National Crime Agency (Reino Unido), da Drug Enforcement Administration (DEA) e da Joint Interagency Task Force South (EUA), tendo sido desencadeada a partir de informações partilhadas pelo Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), sediado em Lisboa.

A bordo do semi-submersível seguiam quatro tripulantes, que foram detidos juntamente com a carga de estupefacientes. A droga, segundo a PJ, teria como destino final vários países europeus.

A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ mantém a investigação em curso, em articulação com autoridades internacionais, para identificar todos os responsáveis pela operação e desmantelar a rede criminosa envolvida.

__

