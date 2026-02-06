Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a OPP, situações de tempestade e inundações podem desencadear medo, choque, tristeza, raiva e sentimentos de injustiça, sobretudo após o período de maior intensidade da chuva, do vento ou das cheias. Nessa fase, é natural que as pessoas se sintam incapazes de reagir ou receiem o futuro, depois de verem a sua segurança e os seus bens afetados pela força da água ou do vento.

O guia alerta ainda para a urgência sentida por muitas pessoas em reparar rapidamente os danos materiais, sublinhando que, apesar de compreensível, essa pressa pode colocar a segurança em risco. Decisões como subir a telhados, mexer em estruturas instáveis ou em sistemas elétricos devem ser evitadas, sendo reforçada a ideia de que proteger a vida deve ser sempre a prioridade.

O documento destaca que cada pessoa reage de forma diferente e ao seu próprio ritmo, não existindo reações certas ou erradas. Entre as recomendações gerais, a OPP salienta a importância de aceitar o impacto emocional, expressar emoções intensas, falar sobre o que se sente, resistir à vontade de resolver tudo de imediato e gerir a exposição a notícias sobre os acontecimentos. O guia incentiva também ao restabelecimento de comportamentos de autocuidado como forma de recuperar alguma normalidade e sensação de segurança.

Há ainda orientações específicas para crianças, alertando para riscos que podem persistir após as tempestades, como detritos, cabos elétricos ou estruturas instáveis. O guia recomenda que os adultos estejam física e emocionalmente disponíveis, validem as emoções das crianças e jovens, respondam às suas dúvidas e mantenham rotinas previsíveis, consideradas fundamentais para a sensação de segurança.

A OPP sublinha que a recuperação emocional pode ser mais rápida ou mais demorada, dependendo de cada pessoa, apelando à procura de apoio sempre que necessário. Em caso de necessidade de ajuda psicológica, o guia indica o Serviço de Aconselhamento Psicológico do SNS24, através do número 808 24 24 24, e a plataforma encontreumasaida.pt.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.