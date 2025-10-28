Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação, realizada em conjunto pelas Polícias Civil e Militar com apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro, tinha como objetivo cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV) — 30 deles oriundos de outros estados — que estariam escondidos nos dois conjuntos de favelas.

De acordo com a Globo, a ação envolveu 2,5 mil agentes de segurança e promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ). Até o fim da manhã, 81 pessoas tinham sido presas e 42 grandes armas de fogo apreendidas.

Durante os confrontos, carros foram incendiados e usados como barricadas nas vias do Complexo do Alemão. Diversas ruas da zona norte do Rio foram bloqueadas, e moradores relataram intensos tiroteios desde as primeiras horas da manhã.

“A operação da polícia nos complexos da Penha e do Alemão, realizada nesta terça-feira, é a mais letal da história do Rio de Janeiro. Até o momento, foram confirmadas 56 mortes, entre elas quatro policiais. Os outros 52 são suspeitos, segundo a Polícia Civil”, informou a TV Globo.

A ação desta terça-feira tem como pano de fundo o combate à expansão territorial do Comando Vermelho, uma das principais fações criminosas do país. Segundo o Gaeco, os mandados de prisão foram expedidos contra líderes e traficantes que se deslocaram de outros estados para fortalecer o grupo no Rio.

Antes desta operação, a mais violenta tinha sido a do Jacarezinho, a 6 de maio de 2021, também na zona norte da cidade. Na ocasião, 28 pessoas foram mortas durante uma ação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas.

