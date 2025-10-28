O Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santa Maria da Feira, no dia 20 de outubro, deteve dez pessoas, com idades compreendidas entre os 25 e os 45 anos, pela prática dos crimes de furto e tráfico de estupefacientes, no distrito de Aveiro.

Entretanto, "uma Equipa de Intervenção Rápida (EIR) da PSP procedeu à detenção de um homem de 33 anos, identificado como o último elemento da rede criminosa desmantelada no âmbito da Operação 'Backbone'".

O detido foi presente na segunda-feira ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

O que se sabe sobre a investigação?

A investigação, que decorria há cerca de 15 meses, visava uma rede organizada dedicada a crimes contra o património, nomeadamente furtos em estabelecimentos comerciais nos distritos de Aveiro, Porto, Braga e Viseu, e ao tráfico de estupefacientes.

No âmbito da operação, a GNR cumpriu oito mandados de detenção, 15 mandados de busca domiciliária, um em garagem, um em estabelecimento comercial e sete em veículos. Foram ainda detidos dois suspeitos em flagrante delito.

A investigação permitiu apurar que, além do principal suspeito inicialmente visado — que se dedicava ao furto de produtos tecnológicos, ferramentas e vestuário/acessórios em superfícies comerciais — existia um grupo de nove cúmplices que atuava de forma organizada e estruturada, também envolvido no tráfico de estupefacientes com ligações ao distrito do Porto.

O modus operandi da rede caracterizava-se por uma atuação articulada e meticulosa nos concelhos de Santa Maria da Feira, Espinho, São João da Madeira, Lourosa, Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos e Viseu, onde praticavam furtos regulares, procedendo posteriormente ao escoamento dos bens subtraídos a nível local. Os prejuízos causados às superfícies comerciais lesadas ascendem a várias dezenas de milhares de euros por ano.