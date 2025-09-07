Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Liga Portugal manifestou esta terça-feira, em comunicado, o seu profundo pesar pelo falecimento de Carlos Barbosa, antigo presidente do FC Paços de Ferreira, aos 61 anos.

Natural de Paços de Ferreira, onde nasceu a 10 de dezembro de 1963, Carlos Barbosa destacou-se como dirigente próximo da comunidade e comprometido com o desenvolvimento do futebol português.

Entre 2010 e 2014, liderou o clube num período histórico, culminando com o inédito terceiro lugar na Liga Portugal Betclic e garantindo a participação da equipa na Liga dos Campeões.

A Liga Portugal endereçou ainda à família, aos adeptos do clube e à comunidade futebolística as mais sentidas condolências.