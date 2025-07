Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O troço do antigo IP5, em Viseu, estará cortado ao trânsito nos dois sentidos a partir da próxima segunda-feira, 21 de julho, até 2 de agosto, devido a obras em curso entre os quilómetros 95 e 96 e na nova ligação ao Parque Empresarial do Mundão, segundo o Jornal do Centro.