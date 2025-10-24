Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Nacional espanhola localizou em Madrid o quadro "Natureza Morta com Guitarra", de Pablo Picasso, que estava desaparecido desde 3 de outubro. A obra, um pequeno guache emoldurado de 1919 e avaliada em 600 mil euros, deveria ter sido transportada para de Madrid para Granada, onde iria integrar a exposição "Natureza morta. A eternidade do inerte", no Centro Cultural CajaGranada.

O quadro foi embalado a 25 de setembro, juntamente com outras 56 obras, e entregue em Madrid no dia 3 de outubro. Apesar do transporte ter decorrido sob vigilância vídeo, parte das embalagens não estava numerada, o que impossibilitou um controlo rigoroso sem as abrir.

De acordo com a Fundação CajaGranada, foram realizados controlos parciais e assinadas as guias de remessa, ficando a verificação completa das obras adiada para 6 de outubro — data prevista para a inauguração da exposição. Foi nesse dia que se deu conta da ausência da obra de Picasso, levando à apresentação de uma queixa à Polícia Nacional a 10 de outubro.

A investigação complexa que envolveu a Interpol

Após a denúncia, a polícia iniciou uma investigação para determinar como e onde ocorreu o desaparecimento. O quadro foi incluído na base de dados internacional da Interpol de obras de arte roubadas ou desaparecidas, que reúne mais de 57 mil peças registadas.

As autoridades localizaram em Madrid um pacote suspeito cuja embalagem coincidia com a descrição do item perdido. Após inspeção da Polícia Científica, confirmou-se tratar-se de "Natureza Morta com Guitarra".

Segundo as primeiras conclusões, o guache poderá nunca ter sido colocado no camião de transporte, o que explicaria a sua permanência em Madrid e o desaparecimento aparente.

A Polícia Nacional continua a investigar as circunstâncias do incidente, que revelou falhas significativas nos procedimentos de controlo e transporte das obras.

