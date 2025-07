Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os irmão Gallagher são adeptos fanáticos do Manchester City, mas não deixaram de homenagear o internacional português, com a projeção de uma imagem de Diogo Jota com a camisola do Liverpool.

Tudo aconteceu durante a música "Live Forever", do disco "Definitely Maybe", sendo então projetada nos ecrãs do estádio uma imagem do futebolista português, com a sua camisola, o número 20 do Liverpool.