O som de tambores cerimoniais ressoou num templo de McLeod Ganj, nas encostas do Himalaia, enquanto um coro de monges entoava cânticos para desejar longa vida a Tenzin Gyatso, que os seus fiéis consideram a 14ª reencarnação do Dalai Lama.

O líder espiritual budista compareceu à cerimónia com a sua tradicional túnica cor açafrão, poucos dias após confirmar que a instituição que representa, com 600 anos de história, continuará após a sua morte.

"Até agora, eu fiz todo o possível e, com a bênção contínua de Avalokiteshvara (um protetor espiritual budista), espero viver mais 30 ou 40 anos", afirmou.

Tenzin Gyatso, nascido em 6 de julho de 1935, foi ungido como a 14ª reencarnação do Dalai Lama aos dois anos. Desde 1959, vive exilado na Índia, depois que as tropas chinesas reprimiram uma revolta em Lhasa, a capital do Tibete.