Na cidade de Diogo e André, Gondomar, amigos, família e admiradores dos irmãos futebolistas espalham velas e imagens junto de um moral, como forma de homenagem.

O mural foi desenhado no Gondomar Sport Clube, onde Diogo Jota iniciou a sua carreira.

Durante o jogo do Grupo B do UEFA Women's Euro 2025 entre Espanha e Portugal, no estádio Wankdorf, em Berna, os adeptos portugueses exibiram cartazes com mensagens para os irmãos e respetivas famílias.

O carinho é sentido num momento de dor e tragédia, pela perda de dois jovens num acidente de carro.

Em Liverpool, onde Diogo Jota jogava, as pessoas também se juntaram para deixar um último agradecimento ao avançado português. Camisolas e cachecóis do Liverpool são vistos junto a flores deixadas num memorial montado perto do estádio de Anfield.

Diogo Jota era adorado pelos ingleses, que lhe escreveram uma música, hoje lembrada como um marco da carreira do futebolista.

