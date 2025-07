Quase 16 anos depois da separação por desavenças entre os líderes - os irmãos Liam e Noel Gallagher - a lendária banda britânica Oasis regressa com uma turnée que começa esta, sexta-feira, em Cardiff, no País de Gales, e termina em São Paulo, no Brasil.

Liam e Noel Gallagher dos Oasis