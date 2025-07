Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ultimo adeus a Diogo Jota junta milhares em Gondomar

Funeral de Diogo Jota e o irmão André Silva decorre esta manhã de sábado em Gondomar e juntou milhares de pessoas.

Nas imediações da capela e na praça da Igreja Matriz de Gondomar, acumularam-se milhares de pessoas, tanto figuras do futebol mundial como também anónimos que ali se deslocaram para dizer um último adeus ao internacional português e ao seu irmão.

Uns dos primeiros ilustres a chegarem ao funeral foram Fernando Santos, treinador português, e o atual selecionador Roberto Martinez, assim como os seus amigos e colegas de seleção Rúben Dias, Nélson Semedo e ainda Bernardo Silva.

Spinumviva. Montenegro pediu que não fossem feitas consultas às declarações de rendimentos. Marcelo diz que é “importante” esperar pelo parecer do Tribunal Constitucional

Na terça-feira, a Entidade para a Transparência confirmou à Lusa que o primeiro-ministro submeteu pedidos de oposição à consulta pública das suas declarações de rendimentos, que está suspensa até uma decisão final do Tribunal Constitucional.

Pouco depois, o gabinete de Luís Montenegro esclareceu que o pedido de oposição à consulta pública da sua declaração de rendimentos incide apenas em "alguns elementos" que integram o recurso interposto no Tribunal Constitucional.

“Perante notícias incorretas e equívocas vindas a público nos últimos dias, o gabinete do primeiro-ministro esclarece que o pedido de oposição relativamente a alguns elementos na declaração única junto da Entidade para a Transparência diz somente respeito às questões que integram o recurso interposto no Tribunal Constitucional”, refere um esclarecimento enviado em resposta à Lusa.

Hamas pronto para negociar trégua com Israel em Gaza

O movimento islamista palestiniano Hamas anunciou, na noite desta sexta-feira, que está pronto para "começar imediatamente" as negociações sobre a aplicação da proposta de trégua em Gaza, onde foram registadas pelo menos 52 mortes em 24 horas.

O grupo no poder neste território palestiniano afirmou em comunicado que havia entregue "a sua resposta aos mediadores, e ela é positiva".

"O movimento está pronto para começar imediatamente e seriamente um ciclo de negociações sobre o mecanismo de aplicação desse quadro", acrescentou.

O anúncio do Hamas ocorre antes de uma visita marcada para esta segunda em Washington do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Pickleball. Jovens curiosos e seniores ativos aderem a nova moda de raquetes que não quer concorrer com o ténis ou padel

O fenómeno do pickeball disparou com a pandemia. Os números explodiram nos EUA e, aos poucos, começam a conquistar jogadores em Portugal. De idosos, a jovens, as regras simples e baixos custos viciam um número crescente de praticantes, na maioria, sociais. Joga-se num campo igual ao de badminton, uma rede mais baixa do que o ténis, com bolas furadas e uma raquete que parece uma pá. E adita quem começa: não é necessário ser muito físico, nem competitivo. Basta ter técnica e reflexos.

