Numa nota, a CMC avisou que decretou Situação de Alerta Municipal para o Perigo de Incêndio Rural para domingo, 06 de julho, o que implica a interdição do acesso de pessoas e veículos ao perímetro florestal de áreas do Parque Natural Sintra-Cascais, face à previsão meteorológica de perigo de incêndio rural muito elevado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a autarquia, a PSP e a GNR vão interditar os acessos à Rua dos Capuchos, Campo Base da Pedra Amarela, Barragem do Rio da Mula e Quinta do Pisão, entre outros.

“Com esta declaração, qualquer acesso não autorizado à área florestal será considerado ilícito, o que permite às forças de segurança atuar com mais eficácia e garantir maior controlo no terreno. Ao evitar a presença de pessoas nestas zonas, estamos também a prevenir situações em que uma eventual evacuação de emergência possa colocar vidas em risco”, salientou Rui Ângelo, diretor do Serviço Municipal de Proteção Civil de Cascais, citado na nota.

A declaração “tem como objetivo principal a salvaguarda de vidas humanas, numa altura em que a possibilidade de ocorrência de incêndios de grandes proporções representa riscos acrescidos, especialmente no que respeita à evacuação de populações”.

A autarquia sublinhou ainda que a tempestade Martinho, ocorrida em março de 2025, “agravou de forma significativa os riscos associados aos incêndios rurais no Parque Natural Sintra-Cascais”.

A emissão desta declaração foi validada pela Proteção Civil de Cascais, e foi articulada com o município de Sintra e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).