Este projeto resulta de uma parceria entre a Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal (ULSAS), a NOVA FCT (Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa) e o Value for Health CoLAB.

A plataforma irá usar Inteligência Artificial e dados clínicos reais para prever comportamentos de utilização frequente dos serviços de urgência, promovendo cuidados mais eficientes e centrados no doente.

O HUMAI dá continuidade ao trabalho iniciado pelo Grupo de Resolução de Utilizadores Muito Frequentes (GRHU), criado em 2016, que já tinha alcançado bons resultados: redução de 51% dos episódios de urgência e internamentos desses utentes e menos 44% de custos associados.

A ambição é agora replicar o modelo a nível nacional, recorrendo a equipas multidisciplinares e ciência de dados. O projeto é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no âmbito do programa NextGenerationEU.

Em comunicado enviado às redações, Pedro Correia Azevedo, presidente da ULSAS, sublinha que o HUMAI permitirá uma atuação preventiva e mais ganhos em saúde e Ana Londral, diretora do Value for Health CoLAB, destaca que a IA deve estar ao serviço das organizações públicas, com soluções baseadas nos dados reais da população.