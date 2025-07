A medida, que visa sobretudo prevenir o consumo de álcool e substâncias ilícitas fora do perímetro controlado, é aplicada de forma transversal e baseia-se em ocorrências acumuladas ao longo dos últimos anos, nomeadamente com menores em coma alcoólico e com situações de desordem pública.

Segundo o Comissário Eurico Machado, porta-voz do Comando Regional dos Açores, em entrevista ao Correio dos Açores, o balanço inicial é "francamente positivo".

O porta-voz explica que foram "registámos menos ocorrências de jovens em situação de alcoolismo ou sob efeito de outras substâncias", o que, segundo o mesmo, influencia na diminuição dos "episódios de desordem, tanto no interior como no exterior dos recintos".