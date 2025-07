A administração de Donald Trump divulgou os registos arquivados pelo FBI sobre o assassínio de Martin Luther King Jr., perante os pedidos de cuidado por parte da família do líder dos direitos civis assassinado em 1968, avançou a Associated Press.

A família do ativista norte-americano, incluindo os dois filhos Martin Luther King III e Bernice King, foi informada previamente sobre a decisão, e mobilizou equipas próprias para analisar os documentos antes da divulgação pública. Assim sendo, depois da análise, a família revelou em comunicado que, apesar do interesse reconhecido em torno dos acontecimentos que envolveram o pai, há necessidade de abordar o conteúdo agora revelado com "consciência e sensibilidade".

De recordar que Donald Trump já tinha anunciado, após tomar posse como Presidente dos Estados Unidos da América, a desclassificação dos arquivos do governo sobre os assassinatos do antigo presidente John F. Kennedy em 1963.