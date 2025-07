Os objetivos da Equipa DATA são potenciar o uso estratégico dos dados na AIMA, promovendo a eficiência operacional, assegurando a conformidade legal e reforçando o suporte à decisão, contribuindo assim para uma gestão mais inteligente e orientada por dados.

Para tal, vão introduzir e desenvolver mecanismos de acompanhamento e controlo dos desvios padrão e apoiar as entidades inspetivas no combate à corrupção e a outras formas de criminalidade, segundo a deliberação assinada pelo presidente do conselho diretivo da AIMA, Pedro Gaspar Portugal.