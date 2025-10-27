Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O piloto de Fórmula 1 Liam Lawson afirmou ter evitado por pouco um acidente fatal durante o Grande Prémio do México, no domingo, depois de dois comissários terem atravessado a pista à sua frente. O incidente ocorreu na terceira volta, quando Lawson regressava à corrida após uma paragem para trocar a asa dianteira.

Em rádio de equipa, Lawson disse: "Estás a brincar? Viste aquilo? Podia tê-los... matado." Após a corrida, explicou que quase atingiu um dos comissários e classificou a situação como “muito perigosa” e “inaceitável”.

A FIA está a investigar o incidente. Segundo a organização, os comissários tinham sido alertados para remover destroços na curva um, mas as instruções de entrada na pista foram canceladas quando se percebeu que Lawson já tinha parado nas boxes. Ainda assim, o sucedido está a ser investigado.

