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O eclipse será parcial, com uma ocultação do Sol entre 92% e 99%, na maior parte de Portugal continental. A exceção será o Parque Natural de Montesinho, no nordeste transmontano, onde o fenómeno será total, com 100%. No arquipélago da Madeira, o eclipse terá uma cobertura de cerca de 76%.

Segundo a informação meteorológica divulgada pelo IPMA, o estado do tempo será condicionado por uma região anticiclónica que se estende entre os países do norte da Europa e a região da Madeira e por uma depressão térmica centrada no interior da Península Ibérica.

Durante o período do eclipse, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo na generalidade do território continental, criando condições favoráveis à visualização do fenómeno.

Contudo, o IPMA alerta para a possibilidade de formação de nebulosidade baixa em algumas regiões da faixa costeira a norte do Cabo Raso. Este é um padrão relativamente comum durante o verão e poderá tornar muito difícil a observação do eclipse nessas zonas.

Para quem estiver nessas áreas, o instituto recomenda, se possível, uma deslocação para o interior e para locais de maior altitude, onde será maior a probabilidade de conseguir observar o fenómeno.

Na Madeira, a previsão de nebulosidade baixa para o período do eclipse sobre o arquipélago e o mar adjacente é considerada muito variável. Ainda assim, existe uma maior probabilidade de o céu apresentar pelo menos 50% de cobertura de nuvens baixas na ilha do Porto Santo e em alguns locais das vertentes norte e sul da ilha da Madeira.

Já nas zonas mais altas da ilha da Madeira, acima dos 1100 a 1300 metros de altitude, existe uma maior probabilidade de o eclipse poder ser observado sem nuvens.

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