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Os óculos próprios para observar o eclipse solar de 12 de agosto estão a ser revendidos em plataformas como o OLX e a Vinted, numa altura em que as campanhas de distribuição gratuita já esgotaram os exemplares disponíveis.

No OLX e na Vinted, a pesquisa realizada pelo 24notícias esta terça-feira encontra dezenas de anúncios, com preços que variam entre cerca de um euro e valores muito superiores aos praticados por modelos certificados disponíveis no mercado.

Além disso, a situação ganha particular relevância porque existiram campanhas de distribuição gratuita de óculos próprios para a observação do eclipse. O projeto oficial Eclipse 2026 indica que a ZEISS disponibilizou gratuitamente óculos de eclipse através de mais de 600 óticas da rede Club da Visão e também nos Centros Ciência Viva.

Em 84 anúncios no OLX, através da pesquisa "óculos eclipse", é possível encontrar-se os modelos que foram distribuídos gratuitamente agora à venda por valores que variam entre 10€, 50€ e 100€.

Já na plataforma Vinted, em 277 resultados, encontram-se também os mesmos óculos à venda por valores como 10€, 20€, 25€, 30€, 50€ e 100€, mais portes de envio.

Atenção aos óculos utilizados

A forma mais segura de acompanhar um eclipse é através de óculos específicos para este tipo de fenómeno, que cumpram a norma internacional ISO 12312-2. Estes filtros foram concebidos para bloquear a radiação solar intensa e proteger os olhos durante a observação direta do Sol.

Em contrapartida, os óculos de sol comuns, independentemente de serem mais ou menos escuros, não oferecem a proteção necessária. O mesmo acontece com soluções improvisadas, como vidro fumado, radiografias, películas fotográficas ou CDs e DVDs, que não impedem a passagem da radiação prejudicial.

Os danos provocados pela observação direta do Sol podem afetar a retina, originando uma condição conhecida como retinopatia solar. Trata-se de uma lesão que, muitas vezes, não provoca dor imediata, mas que pode resultar numa perda permanente da visão.

Quem não dispõe de óculos certificados pode recorrer a métodos de observação indireta. Um dos mais conhecidos é a chamada câmara escura, ou projeção por orifício, que permite visualizar a imagem do Sol projetada numa superfície sem necessidade de olhar diretamente para ele. Outra alternativa é acompanhar o eclipse através de transmissões televisivas ou em plataformas digitais.

Os cuidados devem ser redobrados quando se utilizam equipamentos óticos. Nunca se deve observar o Sol através de binóculos, telescópios ou máquinas fotográficas com zoom sem um filtro solar específico instalado na parte frontal da objetiva. Além disso, usar apenas os óculos para eclipse enquanto se olha através destes equipamentos não é suficiente, uma vez que a luz concentrada pelos instrumentos pode provocar lesões oculares quase instantâneas.

As recomendações aplicam-se tanto aos eclipses parciais como à maior parte da duração de um eclipse total. Apenas durante a breve fase de totalidade — quando a Lua cobre completamente o disco solar — é possível olhar para o fenómeno sem proteção, mas apenas nos locais onde essa totalidade é visível. Assim que o Sol volta a surgir, mesmo que seja apenas um pequeno brilho, os óculos de proteção devem voltar a ser utilizados.

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