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A Menin Douro Estates apresentou duas novas referências para o verão de 2026, nomeadamente o Grande Reserva Rosé e o 54 Castas Vinhas Centenárias. Os vinhos nascem de diferentes parcelas e procuram evidenciar tanto o potencial de inovação como a tradição vitícola do Douro.

O Grande Reserva Rosé é produzido a partir de uvas provenientes de vinhas de altitude das propriedades da família Menin. A escolha procura conferir ao vinho frescura, definição aromática e equilíbrio.

A primeira edição resulta da combinação de Touriga Nacional e Touriga Franca, duas das castas mais emblemáticas do Douro. Segundo a empresa, o vinho apresenta notas florais e de fruta delicada, uma textura envolvente e um final persistente.

Tiago Alves de Sousa, enólogo da Menin, considera que a criação de um Grande Reserva Rosé representa "uma mudança face à tradição da região", historicamente associada aos vinhos do Porto e aos tintos de maior estrutura.

A segunda novidade é o 54 Castas Vinhas Centenárias, produzido a partir de vinhas com mais de um século onde estão co-plantadas 54 castas autóctones.

A Menin Douro Estates apresenta esta referência como uma expressão da biodiversidade vitícola do Douro. A multiplicidade de castas, aliada à idade das vinhas, pretende conferir ao vinho uma elevada complexidade e uma identidade própria.

Para Tiago Alves de Sousa, estas vinhas representam um “arquivo vivo de biodiversidade vitícola” que importa preservar. O enólogo destaca ainda a contribuição das diferentes castas para um equilíbrio que resulta da evolução natural da vinha ao longo de várias gerações.

Com os dois lançamentos, a Menin Douro Estates procura apresentar diferentes leituras do Douro, combinando património vitícola, diversidade varietal e novas abordagens à produção de vinhos.