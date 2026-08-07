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Segundo o comunicado divulgado esta sexta-feira, durante o período em que ocorrerá o eclipse, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo na generalidade do território continental, o que favorecerá a visualização do fenómeno.

O eclipse será parcial, entre 92% e 99%, na maior parte de Portugal continental, enquanto no Parque Natural de Montesinho, no nordeste transmontano, será total (100%).

De acordo com o IPMA, o estado do tempo nesse dia será influenciado por uma crista anticiclónica que se estenderá da região da Madeira até ao Golfo da Biscaia e por uma depressão térmica centrada no interior da Península Ibérica.

Apesar da previsão globalmente favorável, o IPMA indica que existe uma probabilidade de cerca de 25%, com base nos dados mais atualizados, de formação de nebulosidade baixa em algumas regiões do litoral Norte e Centro, uma situação considerada relativamente comum durante o verão.

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