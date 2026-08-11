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A nova versão injetável de 7,2 mg do Wegovy deverá chegar ao mercado português nos próximos meses. A informação foi avançada pela CNN Portugal, que cita a farmacêutica Novo Nordisk, responsável pelo medicamento.

A empresa confirmou que o lançamento da caneta pré-cheia de utilização única está na fase final dos procedimentos regulamentares e comerciais. A previsão é de que o produto possa chegar às farmácias nacionais durante os próximos três meses, embora ainda não exista uma data oficial.

Atualmente, o Wegovy está disponível em Portugal apenas em versões injetáveis de 0,25 mg, 0,5, 1, 1,7 e 2,4 e os preços variam entre 153,08 e 198,53 euros.

O medicamento é sujeito a receita médica e tem como princípio ativo a semaglutida, utilizada no controlo do peso em determinadas condições clínicas.

Além da nova caneta, a versão oral do Wegovy já recebeu aprovação da Agência Europeia de Medicamentos. No entanto, a Novo Nordisk indica que ainda não existe uma data definida para a chegada dos comprimidos às farmácias portuguesas.

A versão oral terá quatro dosagens: 1,5 mg, 4 mg, 9 mg e 25 mg. O tratamento começa com 1,5 mg por dia, sendo a dose aumentada gradualmente, de acordo com a indicação médica.

Nos Estados Unidos, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos, os comprimidos já estão disponíveis.

A Novo Nordisk adianta que o preço da caneta de 7,2 mg deverá ficar alinhado com outras opções terapêuticas disponíveis em Portugal. A empresa não revelou, contudo, um preço final.

A CNN Portugal estima que o valor poderá aproximar-se dos 400 euros, tendo como referência medicamentos com reduções médias de peso corporal semelhantes.

A nova apresentação só poderá ser comercializada em Portugal depois de concluídos os procedimentos regulamentares aplicáveis, incluindo a autorização do Infarmed.

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