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De acordo com a previsão do IPMA, o céu vai apresentar períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã, em especial no litoral a norte do cabo Raso, onde essa nebulosidade poderá persistir em alguns locais.

O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante oeste, podendo soprar por vezes forte, até 40 km/h, na faixa costeira ocidental a sul do cabo Raso durante a tarde.

O IPMA prevê ainda a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

No interior Norte e Centro, está prevista uma pequena subida da temperatura máxima.

Na Grande Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã, sobretudo junto ao cabo Raso. O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, de noroeste, podendo soprar por vezes forte, até 40 km/h, junto ao cabo Raso durante a tarde.

No Grande Porto, o céu estará também pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã e no final do dia, especialmente na faixa costeira. O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, de oeste/noroeste. Existe ainda possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal e está prevista uma pequena descida da temperatura mínima.

Na costa ocidental, as ondas serão de noroeste, com cerca de um metro. A temperatura da água do mar estará entre os 19ºC e os 21ºC. Na costa sul, estão previstas ondas de sudoeste inferiores a um metro, com a temperatura da água do mar também entre os 19ºC e os 21ºC.

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