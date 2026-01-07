Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No texto divulgado, Morais Sarmento sublinha que se trata de uma "decisão pessoal, tomada com ponderação", após vários anos à frente da fundação, e que pretende agora "abrir espaço a uma nova fase na liderança da FLAD, mantendo vivo o compromisso com os objetivos que sempre nortearam a instituição". A FLAD realça que, sob a sua presidência, foram reforçadas várias iniciativas de cooperação cultural, científica e educativa entre Portugal e os Estados Unidos, bem como o apoio a projetos de investigação, formação e intercâmbio académico.

O comunicado acrescenta que Morais Sarmento agradeceu "o trabalho de todos os colaboradores, parceiros e membros dos órgãos sociais da FLAD" e reiterou a importância de "continuar a construir pontes transatlânticas em nome do desenvolvimento mútuo". A fundação refere ainda que o processo para a nomeação de um novo presidente será iniciado de imediato pelo Conselho de Curadores, garantindo a continuidade das actividades e dos programas em curso.

Morais Sarmento, que acumula uma carreira de destaque em instituições públicas e privadas em Portugal, tinha assumido a presidência da FLAD no âmbito do mandato do actual Conselho de Administração, liderando uma fase de reforço de laços com entidades académicas e comunidades luso‑descendentes nos Estados Unidos.

