De acordo com a plataforma Flightradar24, especializada no rastreamento de voos, pelo menos duas ligações foram afetadas: o voo KL1289 da KLM, que partira de Amesterdão, regressou à cidade de origem, enquanto a ligação SK1225 da Scandinavian Airlines, com partida de Copenhaga, acabou por ser cancelada.

Recorde-se que o aeroporto de Aalborg esteve encerrado, esta quarta-feira, pelo mesmo motivo. As autoridades dinamarquesas já confirmaram a ocorrência e anunciaram a abertura de uma investigação. A polícia regional de Nordjyllands explicou, citada pela SkyNews, que “drones foram avistados na proximidade do aeroporto, levando ao encerramento do espaço aéreo por motivos de segurança”.

Aalborg está localizada no norte do país, na região da Jutlândia, e é a quarta maior cidade da Dinamarca em população.

Entretanto, a polícia de polícia de Nordjylland confirmou, na rede social X, que o Aeroporto de Aalborg foi reaberto esta noite às 00h35 (23h35, em Lisboa), "após ter sido fechado devido à suspeita de voo de drone".

O caso soma-se a uma série de avistamentos semelhantes registados nos últimos dias em infraestruturas estratégicas no norte da Europa, incluindo outros aeroportos.

