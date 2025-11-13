Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, citado pela RTP Notícias, a organização apela à vacinação contra a mpox e defende a disponibilização gratuita e equitativa da vacina contra a hepatite A, sublinhando a importância de uma resposta de saúde pública rápida e acessível.

O GAT recorda que ambas as infeções podem ser prevenidas através da vacinação e alerta para a necessidade de reforçar a vigilância epidemiológica e a informação junto das comunidades mais afetadas, de forma a travar novas cadeias de transmissão. A organização reitera ainda que a igualdade no acesso às vacinas é essencial para garantir a proteção da saúde pública e a redução do estigma associado a estas doenças.

Portugal contabilizou 29 casos de mpox desde agosto, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). As autoridades, tinham ontem alertado, para uma “possível intensificação da transmissão”, depois de um aumento no número de infeções em outubro.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.